Лубинец объяснил, повлияет ли на переговоры исключение России из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья
Киев • УНН
Омбудсмен Украины заявил, что исключение России из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья не повлияет на двусторонние переговоры. По его словам, РФ никогда не делала гуманитарных шагов.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что исключение России из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья никоим образом не коснется двусторонних переговоров России и Украины, ведь российская сторона никогда не делала гуманитарных шагов. Об этом Лубинец рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Я не думаю, что это каким-то образом коснется двусторонних переговоров. Тем более, что никогда российская сторона не делала гуманитарных шагов. Если я проговариваю защиту прав граждан Украины, то всегда российская визави проговаривает защиту прав россиян, которые находятся даже в статусе военнопленных на территории Украины. Это такое движение в обе стороны. Я бы наоборот сказал бы, что исключение российской стороны из международных организаций усиливает позицию во время переговоров
Напомним,
Сегодня, 25 сентября, на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации омбудсменов Средиземноморья приняли решение об исключении российского омбудсмена из своего состава.