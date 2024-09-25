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Лубінець пояснив, чи вплине на переговори виключення росії з Асоціації омбудсменів Середземномор'я

Лубінець пояснив, чи вплине на переговори виключення росії з Асоціації омбудсменів Середземномор'я

Київ • УНН

 • 15078 перегляди

Омбудсмен України заявив, що виключення Росії з Асоціації омбудсменів Середземномор'я не вплине на двосторонні переговори. За його словами, РФ ніколи не робила гуманітарних кроків.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що виключення росії з Асоціації омбудсменів Середземномор'я жодним чином не торкнеться двосторонніх перемовин росії та України, адже російська сторона ніколи не робила гуманітарних кроків. Про це Лубінець розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Я не думаю, що це якимось чином торкнеться двосторонніх перемовин. Тим більше, що ніколи російська сторона не робила гуманітарних кроків. Якщо я проговорюю захист прав громадян України, то завжди російська візаві проговорює захист прав росіян, які знаходяться навіть в статусі військовополонених на території України. Це такий рух в обидва боки. Я би навпаки сказав би, що виключення російської сторони з міжнародних організацій підсилює позицію під час перемовин

- сказав Лубінець.

Нагадаємо

Сьогодні, 25 вересня, на позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я схвалили рішення про виключення російського омбудсмана зі свого складу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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