Лубинец обратился в ООН из-за уничтожения россиянами украинского собора в оккупированном Севастополе

В оккупированном Крыму россияне приняли решение демонтировать купол Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги. В связи с этим Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в структуры ООН с целью привлечения международного сообщества к нарушениям рф, передает УНН.

Получил обращение митрополита Симферопольского и Крымского Климента относительно очередных преступлений со стороны страны-агрессора на территории временно оккупированного Крыма. Он сообщает, что оккупационные власти Крыма приняли решение о демонтаже купола Кафедрального собора Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Православной Церкви Украины в Симферополе. Направил запросы в структуры ООН с целью привлечения международного сообщества к нарушениям рф - сообщил Лубинец.

Он отметил, что постоянное давление, ряд незаконных решений со стороны оккупационных властей и выселение Крымской епархии из этого Кафедрального собора фактически уничтожило ПЦУ в Крыму.

"В своей агрессии против Украины рф продолжает разрушать церкви, сажать и пытать священнослужителей, преследует представителей религиозных общин, которые находятся на ВОТ Украины и не являются лояльными оккупационной власти и РПЦ", - добавляет Омбудсмен.

Также он отметил, что неоднократно обращался к международным организациям с целью осуждения противоправных шагов оккупационных властей на территории украинского полуострова в связи с преследованиями граждан Украины по религиозным и этническим признакам.

"рф продолжает демонстрировать миру то, что их ничего не останавливает в уничтожении украинской национальной идентичности, ликвидации украинской церкви, украинского языка, украинской культуры. Призываю мировое сообщество отреагировать на очередное преступление против свободы мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии ПЦУ", - резюмировал Лубинец.

Напомним

В оккупированном Крыму россияне демонтировали купол кафедрального собора Православной Церкви Украины. В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали это очередным шагом систематического уничтожения религиозной свободы на полуострове.