Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец встретился с Дэвидом Фишером из Красного Креста, чтобы попросить помощи в проверке украинских детей, вывезенных в Беларусь или через беларусь в россию. И подчеркнул необходимость действий против нарушений со стороны россии.
Вопрос возвращения украинских граждан, и в частности детей, обсудил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец вместе с новоназначенным Председателем Представительства Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине Дэвидом Фишером. О ходе встречи сообщила пресс-служба украинского омбудсмена, передает УНН.
Обсудили много важных тем и обратился к Дэвиду Фишеру с повторной просьбой оказать содействие в верификации украинских детей, которых вывезли в Белоруссию или через ее территорию в россию. Мир не может молча смотреть и не реагировать на преступные действия России, которые она совершает к украинского народа привлекая беларусь!
Напомним
На днях украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и Мониторинговой миссии ООН после убийства двух украинских военных, которые сдавались в плен россиян. Лубинец призвал принять меры против нарушений международного права.
Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.
Дмитрий Лубинец встретился с Дэвидом Фишером из Красного Креста, чтобы попросить помощи в проверке украинских детей, вывезенных в Беларусь или через беларусь в россию. И подчеркнул необходимость действий против нарушений со стороны россии.
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