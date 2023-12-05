Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  200967 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  201144 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  213731 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  252296 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  278076 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  250302 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  205725 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  196165 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  181276 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231859 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203829 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  42263 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  35859 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  31295 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  50472 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
lubinets-obratilsya-k-krasnomu-krestu-s-prosboi-o-pomoshchi-po-vozvrashcheniyu-ukrainskikh-detei-vivezennikh-v-rf-i-belorussiyu

Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 20:25  •  14580 просмотра

Read in English

Дмитрий Лубинец встретился с Дэвидом Фишером из Красного Креста, чтобы попросить помощи в проверке украинских детей, вывезенных в Беларусь или через беларусь в россию. И подчеркнул необходимость действий против нарушений со стороны россии.

Вопрос возвращения украинских граждан, и в частности детей, обсудил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец вместе с новоназначенным Председателем Представительства Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине Дэвидом Фишером. О ходе встречи сообщила пресс-служба украинского омбудсмена,  передает УНН.

Обсудили много важных тем и обратился к Дэвиду Фишеру с повторной просьбой оказать содействие в верификации украинских детей, которых вывезли в Белоруссию или через ее территорию в россию. Мир не может молча смотреть и не реагировать на преступные действия России, которые она совершает к украинского народа привлекая беларусь!

- отметил Лубинец.

Напомним

На днях украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и Мониторинговой миссии ООН после убийства двух украинских военных, которые сдавались в плен россиян. Лубинец призвал принять меры против нарушений международного права.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Лубінець попросив допомоги у Червоного Хреста у поверненні українських дітей вивезених до рф та білорусії
Lubinets asked the Red Cross for help in returning Ukrainian children deported to the russia and belarus
Новости по теме

Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.

Дмитрий Лубинец встретился с Дэвидом Фишером из Красного Креста, чтобы попросить помощи в проверке украинских детей, вывезенных в Беларусь или через беларусь в россию. И подчеркнул необходимость действий против нарушений со стороны россии.

Политика •   •  14580 просмотра
Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.

Несмотря на сложные погодные условия и атаки рф, энергосистема Украины сбалансирована - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщает, что энергетическая система остается сбалансированной, несмотря на сложные погодные условия и российские атаки.

Война •   •  16796 просмотра
Несмотря на сложные погодные условия и атаки рф, энергосистема Украины сбалансирована - Шмыгаль

Президент Украины и глава МИД Нидерландов обсудили создание специального трибунала для наказания рф

Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов обсудили создание специального трибунала по российской агрессии и потребности Украины в противовоздушной обороне, а также ожидаемое декабрьское заседание Европейского Совета по прогрессу европейской интеграции.

Политика •   •  16360 просмотра
Президент Украины и глава МИД Нидерландов обсудили создание специального трибунала для наказания рф

Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ

Президент Украины Зеленский отменил участие в секретном брифинге Сената США по помощи Киеву из-за проблемы, возникшей в последнюю минуту, сообщил Чак Шумер.

Политика •   •  18730 просмотра
Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ

Атака дронов: в Одессе прогремел взрыв - СМИ

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей не пренебрегать воздушной тревогой и быть в укрытиях.

Война •   •  26064 просмотра
Атака дронов: в Одессе прогремел взрыв - СМИ

"Хлопок" в оккупированном Донецке: ССО уничтожили склад БК и "Град" россиян

Во временно оккупированном Донецке громко. Там поднялся в воздух склад боеприпасов и "Град" российских захватчиков. Об успешном выполнении операции отчитались видеом операторы 73-го морского центра ССО.

Война •   •  24090 просмотра
"Хлопок" в оккупированном Донецке: ССО уничтожили склад БК и "Град" россиян

Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения

Спасатели разобрали 75 тонн обломков из поврежденного учебного заведения в Селидово, Донецк, после ракетного обстрела.

Война •   •  26013 просмотра
Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения

Вопрос нескольких месяцев: Гетманцев о повышении акциза на автогаз

Даниил Гетманцев считает, что акциз на автогаз должен быть увеличен. Причем, по его словам, идея увеличения акциза на авто газ обсуждается на уровне Кабинета министров.

Экономика •   •  22870 просмотра
Вопрос нескольких месяцев: Гетманцев о повышении акциза на автогаз

Российская армия атакует Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и ударных БПЛА

Российские войска атаковали Никополь и Марганецкую общину, используя артиллерию и беспилотники, повредив здания и вызвав пожар. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.

Война •   •  22681 просмотра
Российская армия атакует Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и ударных БПЛА

Делегация Швеции прибыла в Одесскую область: обещает укрепить безопасность региона

Глава Одесской области Олег Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности.

Политика •   •  27553 просмотра
Делегация Швеции прибыла в Одесскую область: обещает укрепить безопасность региона