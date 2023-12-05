Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.

Вопрос возвращения украинских граждан, и в частности детей, обсудил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец вместе с новоназначенным Председателем Представительства Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине Дэвидом Фишером. О ходе встречи сообщила пресс-служба украинского омбудсмена, передает УНН.

Обсудили много важных тем и обратился к Дэвиду Фишеру с повторной просьбой оказать содействие в верификации украинских детей, которых вывезли в Белоруссию или через ее территорию в россию. Мир не может молча смотреть и не реагировать на преступные действия России, которые она совершает к украинского народа привлекая беларусь! - отметил Лубинец.

Напомним

На днях украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и Мониторинговой миссии ООН после убийства двух украинских военных, которые сдавались в плен россиян. Лубинец призвал принять меры против нарушений международного права.