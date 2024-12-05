Лубинец назвал два ключевых фактора возвращения украинских военнопленных из рф
Киев • УНН
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на возвращение военнопленных из рф влияют сильная украинская армия и международное давление. Он подчеркнул важность захвата российских солдат для переговорного процесса.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, рассказал, что сильная украинская армия и международное давление, влияют на решение рф о возвращении военнопленных.
Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.
Что может повлиять на рф? На мой взгляд, основной инструментарий возвращения военнопленных-это сильная украинская армия
По его словам, когда ВСУ берут российский солдат в плен — это предоставляет Украине дополнительные возможности по переговорным процессам возвращения наших военнопленных.
А второе-это международное давление. Если бы мы не относились скептически к международной активности, я все же, остаюсь на позиции, что международные партнеры поднимая вопрос нарушения прав РФ Женевской конвенции и прав человека, дополнительно влияют на россиян
Напомним
Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. в рф вернулись тела 52 погибших, в Украину - 502.