"Лото-Забава": в Украине десятый раз подряд сорван миллион гривен

Известно, что выигрышный билет № 0226430 куплен в г. Долина, что в Ивано-Франковской области, в "Лото маркете" на ул. Независимости, 3.

Как отметили в "М.С.Л.", новоиспеченный миллионер стал 320-м победителем на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и 8-м с начала года.

Кроме того, в компании отметили, что это уже десятый раз подряд украинцы срывают один из главных призов лотереи.

"В этом году уже 10 тиражей подряд - с 1013 по 1022 - выиграно миллион гривен. А если принять во внимание прошлый год, то выигрышная серия составляет аж 12 тиражей подряд", - отметили в "М.С.Л".