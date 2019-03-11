"Лото-Забава": в Украине десятый раз подряд сорван миллион гривен

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110562 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114833 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117500 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118043 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147717 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116186 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140823 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145063 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130426 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130430 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Лото-Забава": в Украине десятый раз подряд сорван миллион гривен

"Лото-Забава": в Украине десятый раз подряд сорван миллион гривен

Киев  •  УНН

 • 9601 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Счастливчик 10 марта сорвал один миллион гривен в государственной лотереи "Лото-Забава", передает УНН со ссылкой на Facebook-странице оператора "М.С.Л.".

Известно, что выигрышный билет № 0226430 куплен в г. Долина, что в Ивано-Франковской области, в "Лото маркете" на ул. Независимости, 3.

Как отметили в "М.С.Л.", новоиспеченный миллионер стал 320-м победителем на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и 8-м с начала года.

Кроме того, в компании отметили, что это уже десятый раз подряд украинцы срывают один из главных призов лотереи.

"В этом году уже 10 тиражей подряд - с 1013 по 1022 - выиграно миллион гривен. А если принять во внимание прошлый год, то выигрышная серия составляет аж 12 тиражей подряд", - отметили в "М.С.Л".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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