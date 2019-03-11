“Лото-Забава”: в Україні десятий раз поспіль зірвано мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Щасливчик 10 березня зірвав один мільйон гривень в державній лотереї “Лото-Забава”, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінці оператора “М.С.Л.”.
Відомо, що виграшний білет № 0226430 куплено у м.Долина, що в Івано-Франківській області, у “ЛОТО маркеті” на вул. Незалежності, 3.
Як зазначили в “М.С.Л.”, новоспечений мільйонер став 320-м переможцем на лічильнику мільйонерів “Лото-Забава” і 8-м з початку року.
Крім того, у компанії зауважили, що це вже десятий раз поспіль українці зривають один з головних призів лотереї.
“Цього року вже 10 тиражів поспіль — з 1013 по 1022 — виграно мільйон гривень. А якщо взяти до уваги минулий рік, то виграшна серія становить аж 12 тиражів поспіль”, — зазначили в "М.С.Л".