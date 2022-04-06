Лондон уничтожил морскую торговлю рф со всем миром - Reuters

Детали

JWC в прошлом месяце добавил украинские и российские воды вокруг Черного и Азовского морей до своих зон повышенного риска, а также воды вблизи Румынии и Грузии.

Проведенное расширение района для вод рф, признанного высокорисковым для торговых судов и подверженным войне, пиратству, терроризму и связанными с этим опасностями, будет означать, что суды должны уведомлять андеррайтеров при заходе в порты, а также должны платить дополнительную премию за семидневный период покрытия.

Один из источников в морском страховании на условиях анонимности сказал Reuters, что опубликованное сообщение было неожиданным и "усложнит торговлю с россией".

Дополнение

Россия полагается на свои балтийские и черноморские порты для экспорта нефти и зерна, которые приносят значительный доход в иностранной валюте. Другие терминалы, такие как Козьмино в Азии, нужны для российского экспорта в этот регион.

Европейский зерновой трейдер указал, что уже трудно найти владельцев судов, которые готовы зайти в российские порты, добавив, что нет никакой гарантии, что они смогут застраховаться от военных рисков.

Российский морской сектор борется с сокращением услуг, включая сертификацию судов ведущими иностранными поставщиками, которые необходимы для доступа к портам и обеспечению страхования.

Кроме того, некоторые судоходные компании ушли, а производители судовых двигателей приостановили обучение работе на своем оборудовании после введения западных санкций в отношении Москвы.