Лондон уничтожил морскую торговлю рф со всем миром - Reuters

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 6910 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 29630 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 33863 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 67786 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 108384 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 140010 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 296385 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137133 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123649 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 391409 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 18718 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 26706 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 26325 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 15340 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 12364 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 29630 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 296385 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 313274 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 391409 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 366702 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 9210 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 84600 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 117808 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 137390 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 175717 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Лондон уничтожил морскую торговлю рф со всем миром - Reuters

Киев • УНН

 • 201644 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Лондонский рынок морского страхования (JWC) добавил все российские воды в свой список районов с высоким риском, что, вероятно, повысит стоимость судоходства и усилит логистическое давление на Москву. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.

Лондон уничтожил морскую торговлю рф со всем миром - Reuters

Детали

JWC в прошлом месяце добавил украинские и российские воды вокруг Черного и Азовского морей до своих зон повышенного риска, а также воды вблизи Румынии и Грузии.

Проведенное расширение района для вод рф, признанного высокорисковым для торговых судов и подверженным войне, пиратству, терроризму и связанными с этим опасностями, будет означать, что суды должны уведомлять андеррайтеров при заходе в порты, а также должны платить дополнительную премию за семидневный период покрытия.

Один из источников в морском страховании на условиях анонимности сказал Reuters, что опубликованное сообщение было неожиданным и "усложнит торговлю с россией".

Дополнение

Россия полагается на свои балтийские и черноморские порты для экспорта нефти и зерна, которые приносят значительный доход в иностранной валюте. Другие терминалы, такие как Козьмино в Азии, нужны для российского экспорта в этот регион.

Европейский зерновой трейдер указал, что уже трудно найти владельцев судов, которые готовы зайти в российские порты, добавив, что нет никакой гарантии, что они смогут застраховаться от военных рисков.

Российский морской сектор борется с сокращением услуг, включая сертификацию судов ведущими иностранными поставщиками, которые необходимы для доступа к портам и обеспечению страхования.

Кроме того, некоторые судоходные компании ушли, а производители судовых двигателей приостановили обучение работе на своем оборудовании после введения западных санкций в отношении Москвы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44