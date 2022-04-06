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Лондон знищив морську торгівлю рф з усім світом - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Лондонський ринок морського страхування (JWC) додав усі російські води до свого списку районів з високим ризиком, що, ймовірно, підвищить вартість судноплавства та посилить логістичний тиск на Москву. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.

Лондон знищив морську торгівлю рф з усім світом - Reuters

Деталі

JWC минулого місяця додав українські та російські води навколо Чорного та Азовського морів до своїх зон підвищеного ризику, а також води поблизу Румунії та Грузії.

Проведене розширення району для вод рф, визнаного високоризиковим для торгових суден і схильним до війни, піратства, тероризму та пов'язаних з цим небезпек, означатиме, що суди повинні повідомляти андеррайтерів при заході в порти, а також повинні платити додаткову премію за семиденний період покриття.

Одне із джерел у морському страхуванні на умовах анонімності сказало Reuters, що опубліковане повідомлення було несподіваним і "ускладнить торгівлю з росією".

Доповнення

Росія покладається на свої балтійські та чорноморські порти для експорту нафти та зерна, які приносять значний дохід у іноземній валюті. Інші термінали, такі як Козьміно в Азії, потрібні для російського експорту в цей регіон.

Європейський зерновий трейдер вказав, що вже важко знайти власників суден, які готові зайти в будь-які російські порти, додавши, що немає жодної гарантії, що вони зможуть застрахуватися від військових ризиків.

Російський морський сектор бореться із скороченням послуг, включаючи сертифікацію судів провідними іноземними постачальниками, які необхідні для доступу до портів та забезпечення страхування.

Крім того, деякі судноплавні компанії пішли, а виробники суднових двигунів призупинили навчання роботі на своєму обладнанні після запровадження західних санкцій щодо Москви.

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