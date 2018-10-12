Лондон указал на причастность ГРУ РФ к кибератакам на метро и аэропорт в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальный центр кибербезопасности Великобритании предоставил информацию, которая говорит об участии специалистов ГРУ РФ в кибератаке на предприятия транспортной инфраструктуры в октябре 2017 года, и не исключено, что это повторится. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совещания с директором международного аэропорта "Одесса" Павлом Прусаком и начальником "Киевского метрополитена" Виктором Брагинским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Так, Омелян провел совещание по "поводу имеющейся информации о попытках проведения кибератак спецслужбами Российской Федерации для вывода этих предприятий из строя", указали в ведомстве.

Министр подчеркнул, что аэропорт "Одесса" и "Киевский метрополитен" уже внедряют ряд проектов цифровой трансформации.

"Тем не менее, предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация говорит об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - подчеркнул министр.

Руководители международного аэропорта "Одесса" и "Киевского метрополитена" сообщили министру о мерах по кибербезопасности, которые принимаются, а также проявили интерес относительно подключения своих специалистов к работе над развитием отраслевого центра киберзащиты на транспортной инфраструктуре, созданным Мининфраструктуры, и дальнейшего подключения к нему.

Накануне Служба безопасности Украины заявила, что получила очередные доказательства ведения агрессивных действий российских спецслужб против Украины в киберпространстве с использованием подконтрольной хакерской группировки, ответственной за проведение в течение 2015-2017 годов кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины известных как "BlackEnergy" и "NotPetya".

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