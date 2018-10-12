Лондон вказав на причетність ГРУ РФ до кібератак на метро та аеропорт в Україні

Так, Омелян провів нараду з "приводу наявної інформації щодо спроб проведення кібератак спецслужбами Російської Федерації для виведення цих підприємств з ладу", вказали у відомстві.

Міністр підкреслив, що аеропорт "Одеса" та "Київський метрополітен" уже впроваджують низку проектів цифрової трансформації.

"Тим не менш, надана Національним центром кібербезпеки Великої Британії інформація говорить про участь спеціалістів ГРУ Російської Федерації в атаці на підприємства в жовтні 2017 року. Немає гарантії, що спроби виводу з ладу критичних підприємств галузі не повторяться", - наголосив міністр.

Керівники міжнародного аеропорту "Одеса" та "Київського метрополітену" повідомили міністра про заходи з кібербезпеки, які вживаються, а також виявили зацікавленість щодо підключення своїх спеціалістів до роботи над розвитком Галузевого центру кіберзахисту на транспортній інфраструктурі, створеним Мінінфраструктури, та подальшого підключення до нього.

Напередодні Служба безпеки України заявила, що отримала чергові докази ведення агресивних дій російських спецслужб проти України у кіберпросторі з використанням підконтрольного хакерського угруповання, відповідального за проведення протягом 2015-2017 років кібератак на об’єкти критичної інфраструктури України відомих як "BlackEnergy" та "NotPetya".