Лондон проигнорировал резолюцию ГА ООН о "деколонизации" архипелага Чагос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правительство Великобритании накануне отклонило требование Маврикия вернуть ему архипелаг Чагос, проигнорировав резолюцию Генассамблеи ООН с этим требованием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
В Лондоне приняли соответствующее решение через шесть месяцев после того, как в ООН заявили, что британцы должны вывезти свою "колониальную администрацию" с островов в Индийском океане.
"В Великобритании нет сомнений относительно нашего суверенитета над Британской территорией в Индийском океане, которая находится под сплошным британским суверенитетом с 1814 года", - говорится в сообщении МИД страны.
В британском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что "Маврикий никогда не имел суверенитета над территорией и Великобритания не признает его требования".
В свою очередь, премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот заявил, что это решение делает Великобританию нелегальным колониальным оккупантом островов.
В мае Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы Великобритания в течение шести месяцев передала архипелаг Чагос Маврикия, чтобы позволить ему завершить "деколонизацию" своей территории. В 1965 году Великобритания отделила архипелаг Чагос от Маврикия.
Напомним, на острове Маврикий ученые обнаружили следы пропавшего континента.