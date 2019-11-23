Лондон проігнорував резолюцію ГА ООН про "деколонізацію" архіпелагу Чагос
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Уряд Великої Британії напередодні відхилив вимогу Маврикію повернути йому архіпелаг Чагос, проігнорувавши резолюцію Генасамблеї ООН з цією вимогою. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
У Лондоні ухвалили відповідне рішення через шість місяців після того, як в ООН заявили, що британці повинні вивезти свою "колоніальну адміністрацію" з островів в Індійському океані.
"У Великої Британії немає сумнівів щодо нашого суверенітету над Британською територією в Індійському океані, яка перебуває під суцільним британським суверенітетом з 1814 року", - йдеться в повідомленні МЗС країни.
У британському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що "Маврикій ніколи не мав суверенітету над територією і Велика Британія не визнає його вимоги".
Своєю чергою, прем'єр-міністр Маврикію Правінд Джагнот заявив, що це рішення робить Велику Британію нелегальним колоніальним окупантом островів.
У травні Генасамблея ООН проголосувала за те, щоб Велика Британія протягом шести місяців передала архіпелаг Чагос Маврикію, щоб дозволити йому завершити "деколонізацію" своєї території. У 1965 році Велика Британія відокремила архіпелаг Чагос від Маврикію.
Нагадаємо, на острові Маврикій учені виявили сліди зниклого континенту.