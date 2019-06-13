Ломаченко остался лидером рейтинга лучших боксеров мира - ESPN

Обладатель 13 побед и одного поражения Ломаченко уверенно удерживает пальму первенства, оставляя за спиной Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

Другой представитель Украины Александр Усик занял 6-ю строчку. Зато экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа покинул топ-10, его место занял чемпион WBC Деонтей Уайлдер.

В десятку лучших также попали: Наойя Инуэ, Эррол Спенс, Геннадий Головкин, Хуан Франсиско Эстрада, Майки Гарсия и Деонтей Уайлдер.

Напомним, что Ломаченко называл свой список из 3-х лучших боксеров мира.