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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ломаченко остался лидером рейтинга лучших боксеров мира - ESPN

Киев • УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Обладатель двух поясов чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг "Pound-for-Pound" среди лучших боксеров мира по версии ESPN независимо от весовой категории, передает УНН.

Ломаченко остался лидером рейтинга лучших боксеров мира - ESPN

Обладатель 13 побед и одного поражения Ломаченко уверенно удерживает пальму первенства, оставляя за спиной Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

Другой представитель Украины Александр Усик занял 6-ю строчку. Зато экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа покинул топ-10, его место занял чемпион WBC Деонтей Уайлдер.

В десятку лучших также попали: Наойя Инуэ, Эррол Спенс, Геннадий Головкин, Хуан Франсиско Эстрада, Майки Гарсия и Деонтей Уайлдер.

Напомним, что Ломаченко называл свой список из 3-х лучших боксеров мира.

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