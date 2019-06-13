Ломаченко залишився лідером рейтингу кращих боксерів світу - ESPN
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Володар двох поясів чемпіона світу у легкій вазі Василь Ломаченко очолив рейтинг "Pound-for-Pound" серед найкращих боксерів світу за версією ESPN незалежно від вагової категорії, передає УНН.
Володар 13 перемог і однієї поразки Ломаченко впевнено втримує пальму першості втримуючи за спиною Теренса Кроуфорда та Сауля Альвареса.
Інший представник України Олександр Усик посів 6-й рядок. Натомість екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа покинув топ-10, його місце зайняв чемпіон WBC Деонтей Уайлдер.
У десятку кращих також потрапили: Наойя Інуе, Еррол Спенс, Геннадій Головкін, Хуан Франсиско Естрада, Майкі Гарсія і Деонтей Уайлдер.
Нагадаємо, що Ломаченко називав свій список з 3-х кращих боксерів світу.