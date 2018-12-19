Ломаченко назвал самых тяжелых оппонентов в боксерской карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Чемпион мира в легком весе по версиям WBC и WBO Василий Ломаченко прокомментировал по наиболее памятного, сложного боя в карьере, сообщает УНН со ссылкой на Luckypunch.net.
“Самый сложный, наверное, Салидо. Потому что у меня уже есть поражение от него. Но это не значит, что физически сложный поединок был, но психологически — да. Вообще все поединки были тяжелыми психологически. Настраиваешься постоянно, сфокусирован, в течение последней недели перед боем ты очень сильно напряжен, думаешь о бое, результат. Поэтому не могу выделить какой-то поединок, они все сложные”, — заявил украинский чемпион.
Кроме того, Ломаченко рассказал историю о далеком 2011 году, когда он потерпел поражение в бою за лицензию на Олимпийские игры.
"Наверное, самый тяжелый бой с победных, это в 2011 году, когда я боксировал с бразильцем. У нас был бой за лицензию на Олимпийские игры. Тогда мне победу не отдали, а я считаю, что этот бой выиграл. Затем подали протест, на следующий день поменяли решение, я продолжил выступать на ЧМ. В конце концов я завоевал лицензию на Олимпиаду, “золото “ЧМ”, — подчеркнул Ломаченко.
Напомним, Ломаченко отметил, что рассматривает вариант проведения поединка с чемпионом IBF.