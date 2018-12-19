Ломаченко назвав найважчих опонентів в боксерській кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBC і WBO Василь Ломаченко прокоментував стосовно найбільш пам'ятного, найскладнішого бою в кар'єрі, повідомляє УНН з посиланням на Luckypunch.net.
“Найскладніший, напевно, Салідо. Тому що у мене є поразка від нього. Але це не означає, що фізично найскладніший поєдинок був, але психологічно — так. Взагалі усі поєдинки були важкими психологічно. Настроюєшся постійно, сфокусований, протягом останнього тижня перед боєм ти дуже сильно напружений, думаєш про бій, результат. Тому не можу виділити якийсь поєдинок, вони всі складні”, — заявив український чемпіон.
Крім того, Ломаченко повідав історію стосовно далекого 2011 року, коли він зазнав поразки у бою за ліцензію на Олімпійські ігри.
“Напевно, найважчий бій із переможних, це в 2011 році, коли я боксував з бразильцем. У нас був бій за ліцензію на Олімпійські ігри. Тоді мені перемогу не віддали, а я вважаю, що цей бій виграв. Потім подали протест, на наступний день поміняли рішення, я продовжив виступати на ЧС. Зрештою я завоював ліцензію на Олімпіаду, „золото“ ЧС”, — підкреслив Ломаченко.
Нагадаємо, Ломаченко відзначив, що розглядає варіант проведення поєдинку із чемпіоном IBF.