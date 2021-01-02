"Локдаун" меньше, чем за неделю: украинцам напомнили об ограничениях в маршрутках
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Во время введения карантинных ограничений в общественном транспорте не разрешено проезд "стоячих" пассажиров, все присутствующие должны надеть маски, а ответственность за использование средств индивидуальной защиты лежит на перевозчике. Об этом сообщает Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта о коронавирусе в Украине "Коронавирус_инфо", передает УНН.
"На период карантина в стране установлены четкие правила безопасной перевозки пассажиров в общественном транспорте", - отметили в "Коронавирус_инфо".
Так, запрещается перевозить больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).
Пассажиры и водитель должны находиться в масках.
Ответственность за обеспечение водителей СИЗ и контроль за их использованием пассажирами несет перевозчик.
Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.