"Локдаун" менше, ніж за тиждень: українцям нагадали про обмеження у маршрутках
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Під час введення карантинних обмежень в громадському транспорті не дозволятиметься проїзд “стоячих” пасажирів, всі присутні повинні одягнути маски, а відповідальність за використання засобів індивідуального захисту лежить на перевізнику. Про це повідомляє Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту про коронавірус в Україні “Коронавірус_інфо”, передає УНН.
“На період карантину в країні встановлені чіткі правила безпечного перевезення пасажирів у громадському транспорті”, - зазначили в “Коронавірус_інфо”.
Так, забороняється перевозити більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).
Пасажири та водій повинні перебувати в масках.
Відповідальність за забезпечення водіїв ЗІЗ та контроль за їх використанням пасажирами несе перевізник.
Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.