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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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"Локдаун" менше, ніж за тиждень: українцям нагадали про обмеження у маршрутках

Київ • УНН

 • 24079 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Під час введення карантинних обмежень в громадському транспорті не дозволятиметься проїзд “стоячих” пасажирів, всі присутні повинні одягнути маски, а відповідальність за використання засобів індивідуального захисту лежить на перевізнику. Про це повідомляє Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту про коронавірус в Україні “Коронавірус_інфо”, передає УНН.

"Локдаун" менше, ніж за тиждень: українцям нагадали про обмеження у маршрутках

“На період карантину в країні встановлені чіткі правила безпечного перевезення пасажирів у громадському транспорті”, - зазначили в “Коронавірус_інфо”.

Так, забороняється перевозити більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Пасажири та водій повинні перебувати в масках.

Відповідальність за забезпечення водіїв ЗІЗ та контроль за їх використанням пасажирами несе перевізник.

Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Українські Національні Новини

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