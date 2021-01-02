"Локдаун" менше, ніж за тиждень: українцям нагадали про обмеження у маршрутках

“На період карантину в країні встановлені чіткі правила безпечного перевезення пасажирів у громадському транспорті”, - зазначили в “Коронавірус_інфо”.

Так, забороняється перевозити більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

Пасажири та водій повинні перебувати в масках.

Відповідальність за забезпечення водіїв ЗІЗ та контроль за їх використанням пасажирами несе перевізник.

Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.