Логистика "Интерпайпа" сейчас стабильна и управляема, если сравнивать с прошлым годом, однако стоимость доставки выросла в 1,5 раза - гендиректор
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Сейчас все логистические цепи украинской промышленной компании «Интерпайп» налажены и стабильно работают, однако время доставки и ее стоимость выросла в 1,5 раза. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил генеральный директор «Интерпайпа» Андрей Коротков, передает УНН.
«Если сравнивать с прошлогодней ситуацией, то наши логистические цепочки налажены, все работают, и ситуация намного понятнее, стабильнее и управляемее, чем год назад. Однако из-за войны ситуация и по времени доставки, и по стоимости изменилась: доставка стала более длительной, а стоимость выше, по отдельным направлениям в 1,5 раза», - сказал он.
По его словам, сегодня, как и до войны, «Интерпайп» отгружает продукцию за пределы Украины как автомобильным, так и водным транспортом - балкерами и контейнеровозами.
«Главные точки отправки конечным потребителям – это румынские порты. Но мы испытывали и другие маршруты: и польские порты на севере Европы, и порты на Адриатическом море, откуда можно отгружать контейнерами, доставляя туда автомобильный или железнодорожный транспорт, или комбинированным способом», - рассказал гендиректор.
Кроме того, Коротков сообщил, что «Интерпайп» пока не рассматривает варианты участия в объявленных недавно Украиной временных коридорах для торговых судов, идущих в/или из черноморских портов страны.
«Прежде всего потому, что это государственная программа для экспорта продовольствия и зерновых. Другая продукция, в том числе металлургическая, в этом пока никак не участвует, и, я думаю, в ближайшее время таких возможностей не будет», - констатировал он.