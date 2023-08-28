Логістика "Інтерпайпу" зараз стабільна та керована, якщо порівнювати з минулим роком, проте вартість доставки зросла у 1,5 рази - гендиректор

«Якщо порівнювати із минулорічної ситуацією, то наші логістичні ланцюжки налагоджені, усі працюють, і ситуація набагато зрозуміліша, стабільніша і керованіша, ніж рік тому. Однак через війну ситуація і за часом доставки, і за вартістю змінилася: доставка стала тривалішою, а вартість вищою, за окремими напрямками у 1,5 рази», - сказав він.

За його словами, сьогодні, як і до війни, «Інтерпайп» відвантажує продукцію за межі України як автомобільним, так і водним транспортом - балкерами та контейнеровозами.

«Головні точки відправлення кінцевим споживачам – це румунські порти. Але ми випробовували й інші маршрути: і польські порти на півночі Європи, і порти на Адріатичному морі, звідки можна відвантажувати контейнерами, доставляючи туди автомобільний або залізничний транспорт, або комбінованим способом», - розповів гендиректор.

Окрім того, Коротков повідомив, що «Інтерпайп» наразі не розглядає варіанти участі в оголошених нещодавно Україною тимчасових коридорах для торговельних суден, що йдуть в/або із чорноморських портів країни.

«Передусім тому, що це державна програма для експорту продовольства та зернових. Інша продукція, у тому числі металургійна, у цьому поки що ніяк не бере участь, і, я думаю, найближчим часом таких можливостей не буде», - констатував він.