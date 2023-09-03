Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг попал в ее руки случайно

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"Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг Украины]. Я сначала думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали", - издание приводит слова актрисы. Она отметила, что человека, который совершил провокацию, отыскать не удалось.

Дополнение

О ситуации с флагом стало известно после обращения представителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией с просьбой провести проверку в отношении артистки.

Он отмечал, что в интернете появилось видео со спектакля "Мой внук Вениамин", который проходил в Бремене 27 июня с участием Ахеджаковой, где в конце спектакля артистка вышла на сцену с украинским флагом.

Напомним

Актриса Лия Ахеджакова попала под проверку мвс россии из-за доноса о ее выходе на сцену с украинским флагом. Донос написал прокремлевский активист Виталий Бородин, который ранее жаловался на других российских деятелей, выражавших антивоенную позицию.