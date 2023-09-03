Лія Ахеджакова заявила, що український прапор потрапив до її рук випадково

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"Мені якийсь провокатор, подавали квіти, і він мені сунув цей прапор. Це було в місті Бремені, на поклонах, люди квітами мене засипали, і з одним букетом виявився [прапор України]. Я спочатку думала, що це шарфик. Це провокатори спеціально зробили", - видання наводить слова актриси. Вона зазначила, що людину, яка вчинила провокацію, відшукати не вдалося.

Доповнення

Про ситуацію із прапором стало відомо після звернення представника федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією з проханням провести перевірку щодо артистки.

Він зазначав, що в інтернеті з'явилося відео зі спектаклю "Мій онук Веніамін", який проходив у Бремені 27 червня за участю Ахеджакової, де наприкінці вистави артистка вийшла на сцену з українським прапором.

Нагадаємо

Актриса Лія Ахеджакова потрапила під перевірку мвс росії через донос про її вихід на сцену з українським прапором. Донос написав прокремлівський активіст віталій бородін, який раніше скаржився на інших російських діячів, що висловлювали антивоєнну позицію.