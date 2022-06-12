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"Ливерпуль" близок к заключению соглашения по форварду "Бенфики" Нуньеса

"Ливерпуль" близок к заключению соглашения по форварду "Бенфики" Нуньеса

Киев • УНН

 • 147549 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. "Ливерпуль", как сообщается, близок к подписанию нападающего "Бенфики" из Уругвая Дарвина Нуньеса в рамках сделки, которая может стоить до 85 миллионов фунтов стерлингов (104 миллиона долларов). Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Клуб Премьер-лиги вел переговоры с "Бенфикой" в течение нескольких недель, и новый спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд, как полагают, наконец-то договорился о приобретении Нуньеса.

В воскресенье стало известно, что "Ливерпуль" согласился заплатить первоначальные 64 миллиона фунтов стерлингов, при этом 12,8 миллионов фунтов стерлингов может быть выплачено в виде надбавок, и еще 8,5 миллионов фунтов стерлингов в зависимости от успеха команды.

Если все условия будут выполнены, трансфер 22-летнего футболиста превзойдет рекордный гонорар "Ливерпуля" в 75 миллионов фунтов стерлингов, выплаченный "Саутгемптону" за голландского центрального защитника Вирджила ван Дейка в 2018 году.

Ожидается, что Нуньес, не попавший в состав сборной Уругвая из-за субботней товарищеской победы над Панамой со счетом 5:0, в понедельник начнет медосмотр, который может занять два дня.

Добавим

Нуньес, который собирается подписать шестилетний контракт с "Ливерпулем", забил 26 голов в 28 матчах за "Бенфику" в прошлом сезоне.

Он забил в обоих матчах четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" в апреле.

Украинские Национальные Новости

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