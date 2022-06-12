"Ліверпуль" близький до укладання угоди щодо форварда "Бенфіки" Нуньєса
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. "Ліверпуль", як повідомляється, близький до підписання нападаючого "Бенфіки" з Уругваю Дарвіна Нуньєса в рамках угоди, яка може коштувати до 85 мільйонів фунтів стерлінгів (104 мільйони доларів). Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Клуб Прем'єр-ліги вів переговори з "Бенфікою" протягом кількох тижнів, і новий спортивний директор "Ліверпуля" Джуліан Уорд, як вважають, нарешті домовився про придбання Нуньєса.
У неділю стало відомо, що "Ліверпуль" погодився заплатити початкові 64 мільйони фунтів стерлінгів, при цьому 12,8 мільйона фунтів стерлінгів може бути виплачено у вигляді надбавок, і ще 8,5 мільйона фунтів стерлінгів в залежності від успіху команди.
Якщо всі умови будуть виконані, трансфер 22-річного футболіста перевершить рекордний гонорар "Ліверпуля" у 75 мільйонів фунтів стерлінгів, виплачений "Саутгемптону" за голландського центрального захисника Вірджіла ван Дейка у 2018 році.
Очікується, що Нуньєс, який не потрапив до складу збірної Уругваю через суботню товариську перемогу над Панамою з рахунком 5:0, у понеділок розпочне медогляд, який може зайняти два дні.
Додамо
Нуньєс, який збирається підписати шестирічний контракт із "Ліверпулем", забив 26 голів у 28 матчах за "Бенфіку" минулого сезону.
Він забив в обох матчах чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" у квітні.