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Литва выразила беларуси ноту протеста из-за "открытой угрозы нападения"

Киев • УНН

 • 56864 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. Министерство иностранных дел Литовской Республики вызвало временно поверенного в делах Республики беларусь Ярослава Хмиля и вручило ему ноту протеста. Об этом говорится в заявлении МИД Литвы, передает УНН.

Литва выразила беларуси ноту протеста из-за "открытой угрозы нападения"

Детали

Отмечается, что в ноте выражался решительный протест против выступления первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Павла Муравейка, опубликовано в издании «Вечерный Минск» 24 октября 2023 года.

МИД Литовской Республики отмечает, что подобные заявления можно понимать как открытую угрозу нападения на Литву и являются абсолютно неприемлемыми.

Цитата

«Министерство иностранных дел Литовской Республики потребовало от Беларуси немедленно предоставить официальное объяснение заявления первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь и напомнило, что Литва будет принимать все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальную целостность страны», — говорится в сообщении.

Контекст

В издании «Вечерный Минск» была опубликована статья, в которой первый заместитель секретаря СНБО Беларуси Павел Муравейко заявил, что Минск «имеет все основания» для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров. Он предложил «пробить коридор» к российскому Калининграду.

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