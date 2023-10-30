Близько 1800 військових білорусі розташовані у прикордонних районах з Україною - Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Загальна чисельність військових збройних сил білорусі у прикордонних районах з Україною від Волинської до Чернігівської областей налічує близько 1800 людей. У них на озброєнні є броньована техніка, а також деякі артилерійські підрозділи. Про це повідомив у понеділок командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.
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Як зазначив Наєв, білорусь не прийняла рішення на рівні президента щодо застосування свої збройних сил у війні. Тож для того, щоб легітимізувати присутність зс рб у прикордонних районах та відповідно на полігонах, збройні сили білорусі постійно продовжують тренування та навчання.
«У такий спосіб вони закріплюють присутність зс рб у прикордонних районах з Україною. Їхня загальна чисельність близько 1800 осіб від Волинської до Чернігівської областей», - заявив Наєв.
За його словами, ці відповідні батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині білорусі.
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