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Около 1800 военных беларуси расположены в приграничных районах с Украиной - Наев

Киев • УНН

 • 30831 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Общая численность военных вооруженных сил беларуси в приграничных районах с Украиной от Волынской до Черниговской областей насчитывает около 1800 человек. У них на вооружении есть бронированная техника, а также некоторые артиллерийские подразделения. Об этом сообщил в понедельник командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

Около 1800 военных беларуси расположены в приграничных районах с Украиной - Наев

Детали

Как отметил Наев, беларусь не приняла решение на уровне президента по применению своих вооруженных сил в войне. Поэтому для того, чтобы легитимизировать присутствие вс рб в приграничных районах и соответственно на полигонах, вооруженные силы беларуси постоянно продолжают тренировки и учения.

"Таким образом они закрепляют присутствие вс рб в приграничных районах с Украиной. Их общая численность около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей", - заявил Наев.

По его словам, эти соответствующие батальоны имеют на вооружении бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине беларуси.

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