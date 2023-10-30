Около 1800 военных беларуси расположены в приграничных районах с Украиной - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Общая численность военных вооруженных сил беларуси в приграничных районах с Украиной от Волынской до Черниговской областей насчитывает около 1800 человек. У них на вооружении есть бронированная техника, а также некоторые артиллерийские подразделения. Об этом сообщил в понедельник командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.
Детали
Как отметил Наев, беларусь не приняла решение на уровне президента по применению своих вооруженных сил в войне. Поэтому для того, чтобы легитимизировать присутствие вс рб в приграничных районах и соответственно на полигонах, вооруженные силы беларуси постоянно продолжают тренировки и учения.
"Таким образом они закрепляют присутствие вс рб в приграничных районах с Украиной. Их общая численность около 1800 человек от Волынской до Черниговской областей", - заявил Наев.
По его словам, эти соответствующие батальоны имеют на вооружении бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине беларуси.
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