Литва висловила білорусі ноту протесту через "відкриту загрозу нападу"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Литовської Республіки викликало Тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь Ярослава Хміля та вручило йому ноту протесту. Про це йдеться у заяві МЗС Литви, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що в ноті висловлювався рішучий протест проти виступу першого заступника державного секретаря Ради Безпеки Білорусі Павла Муравейка, опубліковано у виданні «Вечерний Минск» 24 жовтня 2023 року.
МЗС Литовської Республіки зазначає, що подібні заяви можна розуміти як відкриту погрозу нападу на Литву і є абсолютно неприйнятними.
Цитата
«Міністерство закордонних справ Литовської Республіки зажадало від Білорусі негайно надати офіційне пояснення заяви першого заступника державного секретаря Ради безпеки Республіки Білорусь і нагадало, що Литва вживатиме всіх можливих заходів для гарантування безпеки, суверенітету і територіальну цілісності країни», — йдеться у повідомленні.
Контекст
У виданні «Вечерний Минск» була опублікована стаття, в якій перший заступник секретаря РНБО Білорусі Павло Муравейко заявив, що Мінськ «має всі підстави» для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів. Він запропонував «пробити коридор» до російського Калінінграду.
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