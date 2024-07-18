Парламент Литвы в четверг проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает производство, накопление, использование и передачу этого оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Правительство балтийской страны, граничащей с россией, заявило, что сохранение членства из Конвенции по кассетным боеприпасам ограничивает ее оборону и делает сдерживание менее эффективным.

На сайте литовского парламента указано, что в поддержку предложения проголосовали 103 депутата из 141.

"Конвенции важны, когда их соблюдают все страны", - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас перед голосованием в парламенте.

"Проблема в том, что россия в своей агрессии против Украины их не придерживается. Было бы ошибкой для страны, которая готовится к обороне, заявлять, какие средства она не будет использовать... Этим голосованием мы делаем оборону Литвы сильнее", - добавил он.

Дополнение

Кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем в 100 странах, обычно выпускают большое количество мелких бомб, которые могут убивать на большой территории. россия, Украина и Соединенные Штаты не подписали Конвенцию.

Большинство членов Европейского Союза подписали Конвенцию, но из тех стран, которые граничат с россией или Украиной, ее подписала только Литва.

Напомним

В прошлом году Украина получила первые партии кассетных боеприпасов из США, несмотря на протесты правозащитных организаций.