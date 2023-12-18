Литва, Швеция и Канада поддержат украинскую транспортную отрасль - Деркач

Швеция и Канада и Литва создадут "Группу общих интересов для Украины" (CIG4U) для поддержки восстановления украинской транспортной отрасли и развития логистических путей. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, пишет УНН.

Приветствовали в Киеве наших надежных партнеров - министра транспорта Литвы Мариуса Скудоиса, министра инфраструктуры Швеции Андреаса Карлсона и генерального секретаря Международного транспортного форума Янг Те Кима. Повод - создание "Группы общих интересов для Украины" (CIG4U). Это инициатива трех стран: Литвы, Швеции и Канады в рамках Международного транспортного форума. Цель работы группы - поддержка восстановления транспортной отрасли и развитие логистических путей, - говорится в сообщении.

Детали

Заместитель министра пояснил, что главными направлениями работы станут координация поддержки материальных потребностей, связанных с транспортом, и аналитическая поддержка восстановления транспортного сообщения.

По его словам, первые проекты будут направлены на устойчивое развитие автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок Украины.

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