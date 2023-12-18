Литва, Швеция и Канада поддержат украинскую транспортную отрасль - Деркач
Швеция, Литва и Канада создали инициативу CIG4U, чтобы способствовать обновлению транспортного сектора и логистических маршрутов Украины.
Латвия до конца года подготовит еще более 1500 украинских военных
Латвия увеличит свои усилия по подготовке военных. До конца года еще более 1500 дополнительных украинских военнослужащих пройдут тренировки.
Министерство внутренних дел Украины запустит проект "Офицеры образовательной среды
Министерство внутренних дел Украины начинает проект с первыми 500 офицерами образовательной среды из числа нынешних полицейских для усиления безопасности детей, включая специальную подготовку и оборудование школ металлодетекторами.
Гуменюк: не исключено, что рф будет применять свой новый дрон "Одуванчик" по гражданским судам
Наталья Гуменюк выразила обеспокоенность, что россия может использовать свой новый беспилотник-камикадзе "Одуванчик" для атак на гражданские суда.
В Генштабе прокомментировали обнаружение устройств прослушивания у Залужного
В кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного были найдены устройства для прослушивания, ведется расследование.
Израиль, Катар и Бахрейн: глава Пентагона начал турне по странам Ближнего Востока
Министр обороны США Ллойд Остин посетит ряд стран Ближнего Востока с целью укрепления дипломатических связей и обсуждения вопросов региональной безопасности, в том числе снижения напряженности в Газе. Во время своего турне он также обсудит морскую агрессию со стороны йеменских повстанцев-хуситов.
ЦАХАЛ предупреждает, что будет бороться с "Хезболлой", поскольку ливанская группировка атакует территорию Израиля
ЦАХАЛ планирует военную операцию на юге Ливана в ответ на атаки Хезболлы оттуда, что создает риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Трое военных погибли в ДТП во Львовской области, начато производство - ГБР
Во Львовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли трое военнослужащих и одно гражданское лицо; ГБР расследует ДТП.
У Израиля и ХАМАСа есть препятствия для достижения перемирия - Reuters
Израиль и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, но имеют разногласия по условиям достижения договоренностей.
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
Эксперт рассказала о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка.