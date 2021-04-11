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Самолеты ВМФ США провели мониторинг возле оккупированного Крыма

Самолеты ВМФ США провели мониторинг возле оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 19668 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. К патрулированию над Черным морем и у оккупированных Россией территорий Украины, привлекли самолеты Военно-морского флота США. Об этом сообщает Милитарный, пишет УНН.

Детали

К патрулированию были привлечены морской патрульный P-8A Poseidon и разведывательный Lockheed EP-3E Orion самолеты ВМФ США. Оба борта поочередно мониторили ситуацию в Черном море и вблизи оккупированного Крымского полуострова.

Территорию южного побережья оккупированного Крыма, исследовал с помощью своего радиоэлектронного оборудования самолет Lockheed EP-3E Orion. В свою очередь, к мониторингу ситуации над Черным морем присоединился противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon Военно-морского флота США.

Стоит отметить, что подобное патрулирование происходило 2 апреля, но с привлечением самолета P-8A Poseidon и разведывательного БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Последний тогда сначала сделал несколько кругов над Черным морем, а затем направился на Донбасс.

После аннексии Россией Крыма эти самолеты регулярно совершают разведывательные полеты вблизи оккупированного полуострова. Как известно, Военно-воздушные силы США предоставляют украинской стороне разведывательные данные, которые удается собрать в течение полетов над нашими территориями.

Справка

P-8A Poseidon - патрульный противолодочный самолет, созданный на базе гражданского пассажирского самолета Boeing 737-800.

Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования. Также он может осуществлять разведку и участвовать в противокорабельных и спасательных операциях

Самолет может нести до 9 тонн вооружения, для которых предусмотрено 6 внешних точек подвески и 5 внутренних. На которые могут устанавливаться противокорабельные и крылатые ракеты, торпеды, морские мины и авиабомбы. В 2013 году P-8 Poseidon стал на вооружение авиации флота США, где заменил основной противолодочный самолет флота P-3C, который находился на вооружении с 1960-х годов.

Патрульный самолет EP-3E Orion был разработан американской компанией Lockheed на базе гражданского самолета L-188 Electra. Он оснащен мощным комплексом современной радиоэлектронной аппаратуры необходимой для мониторинга в районе патрулирования.

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