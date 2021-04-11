Літаки ВМФ США провели моніторинг біля окупованого Криму

ukru
17:51 • 1096 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 78265 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 90251 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 115667 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 132925 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 160855 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195212 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 293268 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192052 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181324 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 108869 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 117452 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 130562 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 143187 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 108860 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 91152 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 293274 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 229496 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 323576 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 317690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 49128 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 105222 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 106529 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 103932 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 117526 перегляди
Актуальне
Літаки ВМФ США провели моніторинг біля окупованого Криму

Літаки ВМФ США провели моніторинг біля окупованого Криму

Київ • УНН

 • 19677 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. До патрулювання над Чорним морем та біля окупованих Росією територій України, залучили літаки Військово-морського флоту США. Про це повідомляє Мілітарний, пише УНН.

Деталі

До патрулювання було залучено морський патрульний P-8A Poseidon та розвідувальний Lockheed EP-3E Orion літаки ВМФ США. Обидва борти почергово моніторили ситуацію в Чорному морі та поблизу окупованого Кримського півострова.

Територію південного узбережжя окупованого Криму, досліджував, за допомогою свого радіоелектронного обладнання літак Lockheed EP-3E Orion. В свою чергу, до моніторингу ситуації над Чорним морем долучився протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морського флоту США.

Варто зазначити, що подібне патрулювання відбувалося 2 квітня, але із залученням літака P-8A Poseidon та розвідувального БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Останній тоді спочатку зробив декілька кіл над Чорним морем, а потім направився на Донбас.

Після анексії Росією Криму ці літаки регулярно здійснюють розвідувальні польоти поблизу окупованого півострова. Як відомо, Військово-повітряні сили США надають українській стороні розвідувальні дані, які вдається зібрати впродовж польотів над нашими територіями.

Довідка

P-8A Poseidon — патрульний протичовновий літак, що створений на базі цивільного пасажирського літака Boeing 737–800.

Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях

Літак може нести до 9 тонн озброєння, для яких передбачено 6 зовнішніх точок підвіски та 5 внутрішніх. На які можуть встановлюватись протикорабельні та крилаті ракети, торпеди, морські міни та авіабомби. У 2013 році P-8 Poseidon став на озброєння авіації флоту США, де замінив основний протичовновий літак флоту P-3C, який перебував на озброєнні з 1960-х років.

Патрульний літак EP-3E Orion був розроблений американською компанією Lockheed на базі цивільного літака L-188 Electra. Він оснащений потужним комплексом сучасної радіоелектронної апаратури необхідної для моніторингу в районі патрулювання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами