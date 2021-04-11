Літаки ВМФ США провели моніторинг біля окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. До патрулювання над Чорним морем та біля окупованих Росією територій України, залучили літаки Військово-морського флоту США. Про це повідомляє Мілітарний, пише УНН.
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До патрулювання було залучено морський патрульний P-8A Poseidon та розвідувальний Lockheed EP-3E Orion літаки ВМФ США. Обидва борти почергово моніторили ситуацію в Чорному морі та поблизу окупованого Кримського півострова.
Територію південного узбережжя окупованого Криму, досліджував, за допомогою свого радіоелектронного обладнання літак Lockheed EP-3E Orion. В свою чергу, до моніторингу ситуації над Чорним морем долучився протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морського флоту США.
Варто зазначити, що подібне патрулювання відбувалося 2 квітня, але із залученням літака P-8A Poseidon та розвідувального БПЛА США RQ-4 Global Hawk. Останній тоді спочатку зробив декілька кіл над Чорним морем, а потім направився на Донбас.
Після анексії Росією Криму ці літаки регулярно здійснюють розвідувальні польоти поблизу окупованого півострова. Як відомо, Військово-повітряні сили США надають українській стороні розвідувальні дані, які вдається зібрати впродовж польотів над нашими територіями.
Довідка
P-8A Poseidon — патрульний протичовновий літак, що створений на базі цивільного пасажирського літака Boeing 737–800.
Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях
Літак може нести до 9 тонн озброєння, для яких передбачено 6 зовнішніх точок підвіски та 5 внутрішніх. На які можуть встановлюватись протикорабельні та крилаті ракети, торпеди, морські міни та авіабомби. У 2013 році P-8 Poseidon став на озброєння авіації флоту США, де замінив основний протичовновий літак флоту P-3C, який перебував на озброєнні з 1960-х років.
Патрульний літак EP-3E Orion був розроблений американською компанією Lockheed на базі цивільного літака L-188 Electra. Він оснащений потужним комплексом сучасної радіоелектронної апаратури необхідної для моніторингу в районі патрулювання.