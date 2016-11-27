Самолеты ГосЧС Украины проведут воздушную разведку горных территорий в Израиле

"По состоянию на 13:00 27 ноября летный экипаж ГосЧС принял участие в заседании оперативного штаба с привлечением представителей Республики Израиль, во время которого определили задачи и направления выполнения задач по назначению. В 14:30 самолеты ГосЧС начнут воздушную разведку и патрулирование горных территорий", - сказано в сообщении.

В ГосЧС отметили, что самолеты продолжают тушение лесных пожаров в Израиле.

Напомним, два самолета ГосЧС АН-32П приземлились в Республике Израиль в 21:50 25 ноября для помощи в ликвидации пожаров. 26 ноября они совершили первый вылет для тушения пожаров.

Как сообщал УНН, в течение 26 ноября украинские самолеты сбросили 32 тонны воды для тушения пожаров в горных районах возле израильского города Хайфа.