Літаки ДСНС України проведуть повітряну розвідку гірських територій в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Літаки Державної служби з надзвичайних ситуацій України проведуь повітряну розвідку та патрулювання гірських територій в Ізраїлі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
“Станом на 13:00 27 листопада льотним екіпажем ДСНС прийнято участь у засіданні оперативного штабу із залученням представників Республіки Ізраїль, під час якого визначені завдання та напрямки виконання завдань за призначенням. О 14:30 літаки ДСНС розпочнуть повітряну розвідку та патрулювання гірських територій”, — сказано у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що літаки продовжують гасіння лісових пожеж в Ізраїлі.
Нагадаємо, два літаки ДСНС АН-32П приземлилися в Республіці Ізраїль о 21:50 25 листопада для допомоги у ліквідації пожеж. 26 листопада вони здійснили перший виліт для гасіння пожеж.
Як повідомляв УНН, протягом 26 листопада українські літаки скинули 32 тонни води для гасіння пожеж у гірських районах поблизу ізраїльського міста Хайфа.