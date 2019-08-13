Самолеты ГП "Антонов" задействованы в международной программе предотвращения утечки нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Самолеты типа Ан-124-100 "Руслан" авиатранспортного подразделения ГП "Антонов", известного как "Авиалинии Антонова", участвуют в реализации программы по предотвращению утечки нефти в океан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГП "Антонов".
Заказчиком таких авиаперевозок выступает британская компания Oil Spill Response (OSRL), специализирующаяся на предотвращении и ликвидации последствий, связанных с разливом нефти при ее добыче в мире.
Авиакомпанией "Авиалинии Антонова" был выполнен испытательный полет на самолете Ан-124-100 со специализированным оборудованием на борту, которое устанавливается на морском дне, а также специально спроектированными и изготовленными транспортировочными рамами.
В рамках этого проекта вторая рама будет доставлена в Сингапур. Она будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года и станет дополнением к первой раме, которая уже находится в Ставангере, Норвегия.
Во время презентации первой рамы в августе 2018 года Ан-124-100 выполнил испытательный полет из аэропорта Ставангера.
Самолеты Ан-124 и Ан-225 не требуют дополнительного аэродромного оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Грузовые рампы самолетов способны выдерживать большие нагрузки и используются под контролем компаний-эксплуатантов этих самолетов во всем мире для выполнения потребностей заказчиков. Это обеспечивает уверенность в нужном уровне мобильности, идет речь в заявлении компании.
Напомним, "Антонов" в этом году планирует возобновить серию выпуска Ан-148, Ан-158 и Ан-178.