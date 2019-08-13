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Літаки ДП "Антонов" задіяні в міжнародній програмі запобігання витоку нафти

Літаки ДП "Антонов" задіяні в міжнародній програмі запобігання витоку нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Літаки типу Ан-124-100 "Руслан" авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов", відомого як "Авіалінії Антонова", беруть участь в реалізації програми щодо запобігання витоку нафти в океан. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДП "Антонов".

Замовником таких авіаперевезень виступає британська компанія Oil Spill Response (OSRL), що спеціалізується на запобіганні та ліквідації наслідків, пов’язаних з розливом нафти при її видобуванні в світі.

Авіакомпанією "Авіалінії Антонова" був виконаний випробувальний польот на літаку Ан-124-100 зі спеціалізованим обладнанням на борту, яке встановлюється на морському дні, а також спеціально спроектованими і виготовленими транспортувальними рамами.

В межах цього проекту другу раму буде доставлено до Сингапуру. Вона буде введена в експлуатацію в четвертому кварталі поточного року та стане доповненням до першої рами, яка вже знаходиться в Ставангері, Норвегія.

Під час презентації першої рами в серпні 2018 року Ан-124-100 виконав випробувальний політ з аеропорту Ставангера.

Літаки Ан-124 та Ан-225 не потребують додаткового аеродромного обладнання для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. Вантажні рампи літаків здатні витримувати великі навантаження та використовуються під контролем компаній-експлуатантів цих літаків у всьому світі для виконання потреб замовників. Це забезпечує впевненість у потрібному рівні мобільності, йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, "Антонов" цього року планує відновити серію випуску Ан-148, Ан-158 та Ан-178.

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