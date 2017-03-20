Самолет с 44 пассажирами разбился в Южном Судане

На борту находилось 44 человека. По предварительным данным, десятки человек погибли в результате катастрофы.

Так, сначала сообщалось, что после аварии никто не выжил. Впоследствии местные СМИ сообщили, что девять пассажиров вытащили из-под обломков и отправили в госпиталь.

При этом работник экстренных служб сказал Reuters, что "никто не погиб, однако есть ряд травмированных людей".

Журналист в Вау сообщил Reuters, что около 17 до 18 человек получили ранения и были доставлены в больницу.

В то же время чиновник рассказал AFP, что по меньшей мере 14 человек выжили в катастрофе.

Местные чиновники сообщают, что самолет направлялся из столицы Южного Судана.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места трагедии. На них видно, как над обломками самолета поднялся столб дыма, а сам лайнер принадлежит авиакомпании South Supreme Airlines.