Літак з 44 пасажирами розбився у Південному Судані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В аеропорту міста Вау, що в Південному Судані, зазнав катастрофи пасажирський літак із 44 пасажирами на борту, передає УНН з посиланням на Independent.
На борту перебувало 44 людини. За попередніми даними, десятки людей загинули внаслідок катастрофи.
Так, спершу повідомлялось, що після аварії ніхто не вижив. Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що дев’ятьох пасажирів витягли з-під уламків і відправили в госпіталь.
При цьому працівник екстрених служб сказав Reuters, що "ніхто не загинув, однак є низка травмованих людей".
Журналіст у Вау повідомив Reuters, що близько 17 до 18 осіб отримали поранення та були доставлені в лікарню.
Водночас посадовець розповів AFP, що щонайменше 14 людей вижило в катастрофі.
Місцеві чиновники повідомляють, що літак прямував зі столиці Південного Судану.
Очевидці публікують в соцмережах фото з місця трагедії. На них видно, як над уламками літака здійнявся стовп диму, а сам лайнер належить авіакомпанії South Supreme Airlines.