Самолет ВВС США по ошибке сбросил с парашютом Hummer за 11,3 км до назначенного места
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Экипаж американского военно-транспортного самолета C-17 в среду по ошибке сбросил с парашютом автомобиль Hummer военного образца, не долетев 11,3 км до назначенного места. Пострадавших нет, сообщил телекомпании CNN подполковник ВВС США Майк Бернс, передает УНН.
По его словам, инцидент произошел во время плановой тренировки. “Средство передвижения было сброшено с парашютом преждевременно с борта C-17 около 13:00 (20:00 по Киеву)”, — информировал он. “Ключевой момент состоит в том, что никто не пострадал и не было нанесено существенного урона собственности”, — добавил подполковник, уточнив, что при приземлении Hummer “повредил лишь несколько деревьев”.
Военно-транспортный самолет поднялся в воздух с аэродрома базы ВВС США Чарльстон (штат Южная Каролина) и сбросил автомобиль повышенной проходимости с парашютом на подлете к базе Форт-Брэгг (штат Северная Каролина). Парашют сработал штатно, “расследование инцидента начато”, заверил Бернс.
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