Спецслужби США зневірилися переконати Трампа захищатися від прослуховування Китаю і РФ

За даними співрозмовників видання, спецслужби США на підставі відомостей, отриманих від джерел в урядах інших країн, прийшли до висновку, що особисті дзвінки Трампа по iPhone прослуховують розвідки Китаю і Росії. Китайська сторона намагається таким чином зрозуміти, до чиєї думки голова Білого дому найбільше прислухається і чиєї думки схильний найбільше довіряти. Головне завдання Пекіна полягає в тому, щоб не допустити ескалації торгової війни з Вашингтоном, пояснює газета.

Відповідно до публікації, спецслужби КНР склали і оновлюють список неофіційних осіб, з якими Трамп говорить по телефону найчастіше, з метою використати їх для здійснення впливу на главу держави. У числі таких осіб названі глава інвестиційної компанії Blackstone Стів Шварцман, а також мільярдер і колишній керівник мережі казино Wynn Resorts Стів Уїнн. На думку американської національної розвідки, китайці через своїх підприємців передають Шварцману і Уінну інформацію і докази з тим розрахунком, щоб вона дійшла до Трампа і вкоренилася в його свідомості.

Як стверджує видання, американські спецслужби не вважають перехоплення особистих бесід президента США російськими компетентними відомствами настільки ж витонченими, як у китайців. Частково це обумовлено думкою про те, що Трамп в цілому симпатизує керівництву РФ, наводить газета аргумент одного зі своїх джерел. Однак американські спецслужби зневірилися вплинути на президента і лише сподіваються на те, що той не розкриває занадто багато секретної інформації під час спілкування зі своїми друзями.

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