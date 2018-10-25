Спецслужбы США отчаялись убедить Трампа защищаться от прослушивания Китая и РФ

По данным собеседников издания, спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России. Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению глава Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.

Согласно публикации, спецслужбы КНР составили и обновляют список неофициальных лиц, с которыми Трамп говорит по телефону чаще всего, с целью использовать их для оказания влияния на главу государства. В числе таких лиц названы глава инвестиционной компании Blackstone Стив Шварцман, а также миллиардер и бывший руководитель сети казино Wynn Resorts Стив Уинн. По мнению американского разведсообщества, китайцы через своих предпринимателей передают Шварцману и Уинну информацию и доводы с тем расчетом, чтобы она дошла до Трампа и укоренилась в его сознании.

Как утверждает издание, американские спецслужбы не считают перехват личных бесед президента США российскими компетентными ведомствами столь же изощренными, как у китайцев. Отчасти это обусловлено мнением о том, что Трамп в целом симпатизирует руководству РФ, приводит газета довод одного из своих источников. Однако американские спецслужбы отчаялись повлиять на президента и лишь уповают на то, что тот не раскрывает слишком много секретной информации во время общения со своими друзьями.

Напоминаем, ФБР попросило граждан США помочь в поиске виновного в рассылке бомб по почте.