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Спецслужбы США отчаялись убедить Трампа защищаться от прослушивания Китая и РФ

Спецслужбы США отчаялись убедить Трампа защищаться от прослушивания Китая и РФ

Киев  •  УНН

 • 8333 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп до сих пор часто пренебрегает советом американских спецслужб и не ограничивает до минимума использование незащищенного от прослушивания смартфона iPhone для общения с друзьями. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, ссылающейся на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов, передает УНН.

По данным собеседников издания, спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России. Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению глава Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.

Согласно публикации, спецслужбы КНР составили и обновляют список неофициальных лиц, с которыми Трамп говорит по телефону чаще всего, с целью использовать их для оказания влияния на главу государства. В числе таких лиц названы глава инвестиционной компании Blackstone Стив Шварцман, а также миллиардер и бывший руководитель сети казино Wynn Resorts Стив Уинн. По мнению американского разведсообщества, китайцы через своих предпринимателей передают Шварцману и Уинну информацию и доводы с тем расчетом, чтобы она дошла до Трампа и укоренилась в его сознании.

Как утверждает издание, американские спецслужбы не считают перехват личных бесед президента США российскими компетентными ведомствами столь же изощренными, как у китайцев. Отчасти это обусловлено мнением о том, что Трамп в целом симпатизирует руководству РФ, приводит газета довод одного из своих источников. Однако американские спецслужбы отчаялись повлиять на президента и лишь уповают на то, что тот не раскрывает слишком много секретной информации во время общения со своими друзьями.

Напоминаем, ФБР попросило граждан США помочь в поиске виновного в рассылке бомб по почте.

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