Літак ВПС США помилково скинув з парашутом Hummer за 11,3 км до призначеного місця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Екіпаж американського військово-транспортного літака C-17 в середу помилково скинув з парашутом автомобіль Hummer військового зразка, не долетівши 11,3 км до призначеного місця. Постраждалих немає, повідомив телекомпанії CNN підполковник ВПС США Майк Бернс, передає УНН.
За його словами, інцидент стався під час планового тренування. “Засіб пересування було скинуто з парашутом передчасно з борта C-17 близько 13:00 (20:00 за Києвом)”, — інформував він. “Ключовий момент полягає в тому, що ніхто не постраждав і не було нанесено значної шкоди власності”, — додав підполковник, уточнивши, що при приземленні Hummer “пошкодив лише кілька дерев”.
Військово-транспортний літак піднявся в повітря з аеродрому бази ВПС США Чарльстон (штат Південна Кароліна) і скинув автомобіль підвищеної прохідності з парашутом на підльоті до бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна). Парашут спрацював штатно, “розслідування інциденту розпочато”, запевнив Бернс.
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