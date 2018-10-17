Самолет Мелании Трамп совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Самолет, на борту которого находилась первая леди США Мелания Трамп, вернулся на Объединенную базу Эндрюс морской авиации США в городе Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, вскоре после взлета, когда "механическая неисправность" привела к появлению дыма и запаха горения, передает УНН со ссылкой на NBC.
Журналисты, которые также находились в самолете, сообщили, что через десять минут после взлета запах горения заполнил кабину, и было видно "тонкую туманную дымку".
После приземления первую леди сняли с самолета.
Мелания Трамп направлялась в Филадельфию, где она должна была встретиться с семьями, пострадавшими от опиоидный кризис, а также посетить центр интенсивной терапии для новорожденных.
Как сообщал УНН, самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Женеве из-за задымления.