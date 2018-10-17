Самолет Мелании Трамп совершил вынужденную посадку из-за неисправности

Журналисты, которые также находились в самолете, сообщили, что через десять минут после взлета запах горения заполнил кабину, и было видно "тонкую туманную дымку".

После приземления первую леди сняли с самолета.

Мелания Трамп направлялась в Филадельфию, где она должна была встретиться с семьями, пострадавшими от опиоидный кризис, а также посетить центр интенсивной терапии для новорожденных.

Как сообщал УНН, самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Женеве из-за задымления.