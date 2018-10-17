Літак Меланії Трамп здійснив вимушену посадку через механічну несправність

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Літак, на борту якого перебувала перша леді США Меланія Трамп, повернувся до Об'єднаної бази Ендрюс морської авіації США в місті Кемп-Спрінгс, штат Меріленд, незабаром після зльоту, коли "механічна несправність" спричинила появу диму і запаху горіння, передає УНН з посиланням на NBC.