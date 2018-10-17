Літак Меланії Трамп здійснив вимушену посадку через механічну несправність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Літак, на борту якого перебувала перша леді США Меланія Трамп, повернувся до Об'єднаної бази Ендрюс морської авіації США в місті Кемп-Спрінгс, штат Меріленд, незабаром після зльоту, коли "механічна несправність" спричинила появу диму і запаху горіння, передає УНН з посиланням на NBC.
Журналісти, які також перебували в літаку, повідомили, що через десять хвилин після зльоту запах горіння заповнив кабіну, і було видно “тонку туманну димку”.
Після приземлення першу леді зняли з літака.
Меланія Трамп слідувала до Філадельфії, де вона повинна була зустрітися із сім’ями, які постраждали від опіоідної кризи, а також відвідати центру інтенсивної терапії для новонароджених.
Як повідомляв УНН, літак Lufthansa здійснив екстрену посадку в Женеві через задимлення.