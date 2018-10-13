Літак Lufthansa здійснив екстрену посадку в Женеві через задимлення

"Літак Lufthansa, який прямував за маршрутом Мюнхен - Женева, в терміновому порядку приземлився в суботу після прибуття в Женеву після появи диму в кабіні пілотів. Пасажири були евакуйовані, і ніхто не отримав травм", - пише видання.

За інформацією ЗМІ, запах гару став відчуватися в кабіні, коли літак Bombardier CRJ900 Lufthansa з 42 пасажирами близько 9 години ранку наближався до Женеви. Літаку дозволили швидке зниження і посадку. Пасажири були виведені з салону через виходи надзвичайної евакуації. Літак відбуксирували на стоянку для вивчення причин задимлення.

Через цей інцидент виникли затримки з прийомом деяких повітряних суден в Женевському аеропорту. Літак, який прямував до Женеви з Аяччо, був спрямований на посадку в Ліон, а низці інших лайнерів довелося якийсь час кружляти над Женевою в очікуванні дозволу посадки.

Нагадаємо, 1 вересня літак, що летів з Москви в Сочі, під час посадки в аеропорту викотився за межі злітно-посадочної смуги і загорівся, 166 пасажирів були евакуйовані.