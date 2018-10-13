Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Женеве из-за задымления

"Самолет Lufthansa, следовавший по маршруту Мюнхен - Женева, в срочном порядке приземлился в субботу по прибытии в Женеву после появления дыма в кабине пилотов. Пассажиры были эвакуированы, и никто не получил травм", - пишет издание.

По информации СМИ, запах гари стал ощущаться в кабине, когда самолет Bombardier CRJ900 Lufthansa с 42 пассажирами около 9 часов утра приближался к Женеве. Самолету разрешили быстрое снижение и посадку. Пассажиры были выведены из салона через выходы чрезвычайной эвакуации. Самолет был отбуксирован на стоянку для изучения причин задымления.

Из-за этого инцидента возникли задержки с приемом некоторых воздушных судов в Женевском аэропорту. Самолет, следовавший в Женеву из Аяччо, был направлен на посадку в Лион, а ряду других лайнеров пришлось какое-то время кружить над Женевой в ожидании разрешения посадки.

Напомним, 1 сентября самолет, летевший из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, 166 пассажиров были эвакуированы.