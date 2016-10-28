Самолет кандидата в вице-президенты США съехал со взлетной полосы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Самолет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Майка Пенса съехал со взлетной полосы после посадки в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, передает УНН со ссылкой на Голос Америки .
Как сообщают в предвыборном штабе республиканца, в результате инцидента никто не пострадал.
Телеканалы в прямом эфире показали, как М.Пенс стоит под дождем у самолета, окруженный автомобилями служб экстренного реагирования, и разговаривает с полицией и другими представителями власти.
По словам предвыборного штаба, коллега М.Пенса в предвыборной гонке Дональд Трамп после инцидента позвонил ему, чтобы узнать о его самочувствии.