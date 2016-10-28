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Літак кандидата у віце-президенти США з'їхав зі злітної смуги

Літак кандидата у віце-президенти США з'їхав зі злітної смуги

Київ • УНН

 • 9413 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Літак кандидата у віце-президенти від Республіканської партії Майка Пенса з'їхав зі злітної смуги після посадки в нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Як повідомляють в передвиборному штабі республіканця, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Телеканали в прямому ефірі показали, як М.Пенс стоїть під дощем біля літака, оточений автомобілями служб екстреного реагування, і розмовляє з поліцією та іншими представниками влади.

За словами передвиборного штабу, колега М.Пенса у передвиборній гонці Дональд Трамп після інциденту подзвонив йому, щоб довідатися про його самопочуття.

Українські Національні Новини

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