Літак кандидата у віце-президенти США з'їхав зі злітної смуги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Літак кандидата у віце-президенти від Республіканської партії Майка Пенса з'їхав зі злітної смуги після посадки в нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Як повідомляють в передвиборному штабі республіканця, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Телеканали в прямому ефірі показали, як М.Пенс стоїть під дощем біля літака, оточений автомобілями служб екстреного реагування, і розмовляє з поліцією та іншими представниками влади.
За словами передвиборного штабу, колега М.Пенса у передвиборній гонці Дональд Трамп після інциденту подзвонив йому, щоб довідатися про його самопочуття.