Лисовый ответил, рассматривается ли упрощение НМТ для абитуриентов

Национальный мультипредметный тест (НМТ) является одинаковым для всех абитуриентов, а статистика предыдущих лет свидетельствует, что большинство участников успешно преодолевают проходной порог. Так министр образования и науки Оксен Лисовый прокомментировал, рассматривается ли вариант ослабления НМТ на фоне сложных условий во время войны, в комментарии журналистам, пишет УНН.

Тест равный для всех. Он может быть легче для всех, (...) он может быть сложнее для всех (...), но это не отменяет возможности — конкуренция остается за места. Процент детей, которые не сдали тест НМТ на тот минимальный проходной балл, крайне низкий, он колеблется до 20% год от года. Это свидетельствует о том, что тест доступен, что сдать его возможно. И соответственно поступление в университет имеет порог каких-то базовых знаний. — сказал Лисовый.

Напомним

В одном из экзаменационных центров Одесской области участники НМТ провели в укрытии почти 13 часов из-за воздушных тревог. Кроме того, по словам выпускников, в течение всего этого времени им не обеспечили доступ к воде и питанию.